Сотни фанатов окружили собор на Мадейре на фоне слухов о свадьбе Роналду

Сотни поклонников нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрались у собора на острове Мадейра, чтобы увидеть футболиста и его невесту Джорджину Родригес в предполагаемый день их свадьбы, сообщает ESPN.

Ранее распространились слухи о том, что Роналду и Родригес поженятся в соборе в его родном городе Фуншал на португальском острове Мадейра 8 августа.

Семья Роналду публично опровергала информацию о том, что он готовится к свадьбе, в прошлые выходные, но это не помешало толпам фанатов собраться в центре Фуншала в надежде увидеть, как их кумир свяжет себя узами брака.

Несмотря на широкое освещение в СМИ того, что капитан сборной Португалии запланировал на этот день роскошное мероприятие с участием знаменитостей, собравшиеся были разочарованы. Вскоре выяснилось, что свадьба, проходившая в кафедральном соборе Се, была свадьбой не Роналду и Родригес, а совершенно другой пары.

Когда люди выстроились вдоль улиц с телефонами и камерами наготове, осознание пришло быстро: невеста, которая, как и принято, прибыла с небольшим опозданием, была не Джорджиной. Вместо нее приехала женщина по имени Николь, чтобы выйти замуж за своего жениха Фабиу, который ждал у алтаря внутри.

Позже это подтвердил собор в посте в соцсети: «Поздравляем пару Николь и Фабиу. После большой неразберихи на улице с таким количеством журналистов и туристов нам наконец удалось закрыть церковь и провести церемонию».

В другом посте, сопровождающем фотографии толпы у собора в момент прибытия Николь, говорилось: «Мы никогда не видели ничего подобного здесь, в Се. Невесте было очень трудно войти в собор Се, чтобы выйти замуж».

Вынужденные противостоять такому уровню внимания, которого они не ожидали, некоторые гости счастливой пары смогли хотя бы посмеяться над хаосом, вызванным слухами о Роналду.

«Мы чувствуем себя знаменитостями. Меня поражает, что эти люди думают, что Роналду решил бы жениться сегодня без охраны», — пошутил один из гостей в интервью Diario de Noticias da Madeira.

Сам Роналду также смог посмеяться над этим, оставив комментарий под постом Jornal da Madeira в соцсети с серией смайликов.

Однако нападающий «Аль-Насра» хранит молчание о том, когда они с Джорджиной на самом деле планируют пожениться.

Пара обручилась в августе 2025 года: Роналду подарил Джорджине кольцо с камнем, который, по оценкам, достигал 30 каратов и стоил 5 миллионов долларов.