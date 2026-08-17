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Лещенко — о концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге: «Если бы не санкции, вставили бы всей Европе давно уже!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Лев Лещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Народный артист России Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о том, что американский рэпер Канье Уэст осенью проведет два концерта в Санкт-Петербурге.

«То, что Канье Уэст приедет к нам, — здорово. Но меня он совершенно не волнует — не мой формат. Я бы с удовольствием послушал группу «Blood, Sweat & Tears». Я люблю рок-джаз, а рэп — специфическая музыка для меня. Я все уже видел: Майкл Джексон, The Beatles, Мадонна. Наверное, и у Канье Уэста будет интересное шоу. А у нас Сережа Жуков собирает 90 тысяч! Шнуров собирает арены! Есть свои прекрасные ребята. У нас очень хорошо развивается шоу-бизнес. Если бы мы не имели санкций, вставили бы всей Европе давно уже! У нас много исполнителей мирового уровня! Да и Москва — лучший город земли», — сказал Лещенко «СЭ».

Концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене».

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Лев Лещенко
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