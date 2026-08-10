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10 августа, 14:50

Власти Татарстана отменили все массовые спортивные мероприятия из-за атаки БПЛА

Сергей Филин

В Татарстане отменены все массовые спортивные мероприятия, запланированные на 10 августа.

«Все массовые спортивные мероприятия в республике сегодня отменены. До всех подведомственных учреждений информация доведена», — приводит слова пресс-службы минспорта республики РИА «Новости».

Ранее генеральный директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов сообщил об отмене тренировок.

«Когда началась воздушная тревога, мы сразу же все учебно-тренировочные занятия отменили, в том числе и в нашей ДЮСШ. Никто не пострадал, наши спортивные объекты тоже не пострадали, все живы-здоровы. Сейчас будут организованы фонды по сбору помощи пострадавшим, и мы обычно принимаем активное в этом участие», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Утром 10 августа пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова об атаке БПЛА, в результате которой погибли 13 человек, в том числе один ребенок. По последним данным пострадали 75 человек, 21 из них госпитализирован. В республике объявлен траур.

По факту террористической атаки возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА «Новости»
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ХК Нефтехимик
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