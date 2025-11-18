Прыжки с трамплина
Прыжки с трамплина

Милан-2026

Сегодня, 16:20

Дубровский: «Если к 15-20 декабря получим допуск на международные старты, то есть вариант поехать на Кубок мира»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Президент Федерации прыжков на лыжах и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский рассказал, в какие даты российские спортсмены должны получить допуск на международные соревнования, чтобы сохранить шанс на участие в Олимпиаде-2026.

— Не исключаем, что в начале декабря арбитражный суд может изменить решение FIS о продлении отстранения. В этом случае FIS будет рассматривать на нейтральность тот список спортсменов, который мы представили. У нас нет спортсменов, имеющих принадлежность к ЦСКА или «Динамо». Тем не менее вы видите, как развиваются события. Многие из спортсменов в фигурном катании или бобслее неожиданно попадают в базы «Миротворца». Как будут развиваться события, мы не знаем. Но если к 15-20 декабря какой-либо допуск мы получим, то в этом случае у нас есть вариант, который позволит нам в ограниченном составе поехать на оставшиеся этапы Кубка мира. Олимпийская лицензия ограничена 18 января. До этой даты получение достаточного количества очков на этапах Кубка мира позволит кому-то квалифицироваться. Честно скажу, этих этапов Кубка мира не много. Если в прыжках есть «Турне четырех трамплинов», то у двоеборцев этих этапов крайне мало. Но минимальные шансы есть. Любой возможностью нашего участия постараемся воспользоваться. Ситуация касается не только наших видов, но и всех лыжных видов. Мы готовы к любому развитию событий. Более того, своевременно предусмотрели получение шенгенских виз.

— В каких числах может быть решение?

— Думаю, в 10-х числах декабря. Неделя с 8-го по 14-е. Если в это время не решится, то дальше с учетом определения нейтральности возможности выехать фактически не будет, — сказал Дубровский журналистам.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.

