Российский двоеборец Галунин получил нейтральный статус от FIS
Российский двоеборец Артем Галунин получит нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает пресс-служба организации.
Это дает спортсмену право выступать на международных турнирах. 26-летний Галунин принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фристайлистка Анастасия Таталина.
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