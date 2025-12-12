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Двоеборье

12 декабря 2025, 18:57

Российский двоеборец Галунин получил нейтральный статус от FIS

Руслан Минаев

Российский двоеборец Артем Галунин получит нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает пресс-служба организации.

Это дает спортсмену право выступать на международных турнирах. 26-летний Галунин принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

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МОК
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