Российский двоеборец Галунин получил нейтральный статус от FIS

Российский двоеборец Артем Галунин получит нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает пресс-служба организации.

Это дает спортсмену право выступать на международных турнирах. 26-летний Галунин принимал участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фристайлистка Анастасия Таталина.