Самир Мастиев: «Буквально с первого прыжка показал, что буду фаворитом»

Самир Мастиев, представляющий Свердловскую область, стал победителем летнего чемпионата России по лыжному двоеборью (трамплин К-125), который проходил в Сочи со 2 по 5 октября.

— Это было невероятно! — поделился впечатлениями Мастиев. — На малом трамплине мне, к сожалению, не удалось совершить хороший прыжок, а на большом все получалось. Буквально с первого прыжка показал, что буду фаворитом соревнований. Был на голову сильнее всех на трамплине и провел красивую гонку.

За летний сезон мы проделали колоссальный объем работы. Во время тренировок накатал на лыжероллерах тысячи две километров. Плюс принял участие в четырех стартах: в конце июля в соревнованиях «Горный орел», также в чемпионате страны.

На трамплине прыжковый объем был не слишком большим. Как опытному спортсмену мне не нужно набирать объем. Важно прыгать раскрепощенным и свободным. Больше работы было на земле: ставили технику полета и силу отталкивания.