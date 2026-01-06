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Двоеборье

6 января, 18:00

Имеющий нейтральный статус двоеборец Галунин пока не получил шенгенскую визу

Анастасия Пилипенко

Главный тренер сборной России Александр Святов сообщил, что российский двоеборец Артем Галунин пока не получил шенгенскую визу и до сих пор лишен возможности участвовать в отборе на Олимпийские игры.

«Артем до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе», — цитирует Святова ТАСС.

FIS сообщила о присвоении нейтрального статуса 26-летнему Галунину 12 декабря.

Отбор на Олимпиаду-2026 у двоеборцев будет проходить до 18 января. Ближайший этап Кубка мира по лыжному двоеборью пройдет с 8 по 11 января в Отепя (Эстония), с 16 по 18 января — в Оберхофе (Германия). С 9 по 11 января в германском Клигентале состоится этап Континентального кубка по лыжному двоеборью, на котором также можно заработать квалификационные очки.

Источник: ТАСС
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