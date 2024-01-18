Ученик Шлеменко Рофаль победил Вирчакова на турнире «Наше дело»
18 января в Москве прошел турнир лиги «Наше дело».
В главном поединке вечера Артем Рофаль, ученик Александра Шлеменко, встретился с чемпионом организации MFP Юрием Вирчаковым. Бой завершился победой Рофаля единогласным решением судей.
В соглавном бою Герард Падаревский техническим нокаутом победил Малика Какаева.
Также свой дебютный поединок провел брат российского бойца UFC Шары Буллета, Умар Магомедов. Он техническим нокаутом победил Шукрулло Хамидова из Таджикистана.
В других боях Дамир Аминов нокаутировал Нурислама Рамазанова, а Татьяна Постарнакова удушающим приемом победила Екатерину Макарову.
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