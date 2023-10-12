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Допинг

Сегодня, 07:09

USADA c 2024 года не будет участвовать в антидопинговой программе UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт сообщил о прекращении сотрудничества с UFC по истечении 2023 года.

«С 1 января 2024 года USADA больше не будет участвовать в антидопинговой программе UFC. Несмотря на позитивную и продуктивную встречу по вопросу продления контракта в мае 2023 года, UFC пошла на попятную и в понедельник, 9 октября, уведомила USADA о том, что собирается действовать в другом направлении. Этот шаг UFC ставит под угрозу огромный прогресс, достигнутый в спорте под руководством USADA», — приводит сайт USADA слова Тайгерта.

Также в заявлении говорится, что отношения между USADA и UFC стали несостоятельными после заявлений руководителей лиги, поставивших под сомнение принципиальную позицию агентства, согласно которой Конор Макгрегор не может быть допущен к боям, не пройдя тестирование в течение как минимум шести месяцев.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил, что вернулся в пул тестирования USADA. Для того чтобы вернуться в октагон, ирландцу необходимо провести шесть месяцев под надзором агентства.

Конор Макгрегор
UFC
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