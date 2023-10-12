Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:41

Мераб Двалишвили принял вызов Сехудо: «Я буду драться с тобой!»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) раскритиковал бывшего двойного чемпиона Генри Сехудо (16-3) за то, что тот сказал, что Двалишвили якобы отказался подписывать контракт на бой с ним.

«Эй, Генри Сехудо, прежде всего, уважай мое имя. Контракта нет! Что я должен подписать? Раз уж Шон О'Мэлли не хочет боя с настоящим соперником, а UFC дает своему парню то, что он хочет, я буду драться с тобой! Я не сижу и не жду. Я здесь и готов к бою», — написал Двалишвили в соцсети X.

Двалишвили в прошлом бою победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Сехудо прошлый бой проиграл Алджамейну Стерлингу (23-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Это`О посетит матч сборной России с Камеруном в Москве
39-летняя биатлонистка Кузьмина возобновила спортивную карьеру
Путин прилетел с официальным визитом в Бишкек
Посол РФ назвал способ остановить кризис на Украине
Politico узнала о сомнениях в конгрессе из-за объединения помощи Украине и Израилю
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев подерется с Усманом на UFC 294
Новости
RSS RSS
Все новости