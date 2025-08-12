Турнир UFC 319 с главным боем Чимаев vs. дю Плесси пройдет 17 августа в Чикаго

Турнир UFC 319 состоится в ночь на воскресенье, 17 августа. Событие пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в спортивном комплексе «Юнайтед-центр».

Время начала боев турнире UFC 319 Чимаев — дю Плесси

Шоу стартует с ранних прелимов в 1.00 мск, предварительный кард начнется в 3.00. Поединки главного карда — в 5.00 мск.

Главным событием вечера станет титульный бой в среднем весе между действующим чемпионом, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представляющим ОАЭ россиянином Хамзатом Чимаевым. В соглавном поединке — бой в полулегком весе между британцем Лероном Мерфи и американцем Аароном Пико.

Кард боев турнира UFC 319 Чимаев — дю Плесси

Главный кард

Дрикус дю Плесси (23-2) — Хамзат Чимаев (14-0)

Лерон Мерфи (16-0-1) — Аарон Пико (13-4)

Джефф Нил (16-6) — Карлос Пратес (21-7)

Джаред Каннонир (18-8) — Майкл Пэйдж (23-3)

Тим Эллиотт (20-13-1) — Кай Асакура (21-5)

Предварительный кард

Бобби Грин (32-17-1) — Диего Феррейра (19-6)

Джеральд Мершарт (20-13-1) — Михал Олексейчук (21-5)

Джессика Андраде (26-14) — Лупита Годинез (13-5)

Чейс Хупер (16-3-1) — Александр Эрнандес (16-8)

Эдсон Барбоза (24-12) — Драккар Клозе (15-3-1)

Брайэн Баттл (12-2-0-1) — Нурсултон Рузибоев (36-9-2)

Ранний предварительный кард

Карине Силва (18-5) — Диони Барбоса (14-7)

Где смотреть UFC 319 Чимаев — дю Плесси

Турнир UFC 319 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 1.00 мск.

Трансляцию главного и предварительного кардов организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 3.00 мск.

Следить за последними новостями UFC 319, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».