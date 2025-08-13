Базров считает, что казахстанские бойцы близки к первому титулу в UFC

Эдуард Базров, главный тренер DAR PRO Team, в которую входят бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, cчитает, что представители Казахстана ближе всех к титулу в UFC среди стран Центральной Азии.

«Сейчас два ярких представителя Казахстана в UFC в топах. Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев в топ-10 в своих дивизионах. Если рассматривать с этой точки зрения, то у нас, конечно же, больше шансов привезти пояс, нежели у бойцов соседних стран», — цитирует Базрова Legalbet.kz.