Шара Буллет рассказал о переломе носа: «Когда вышел из клетки, сказал врачу: «У меня ничего не сломано!»

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал «СЭ», как получил перелом носа в бою с Марком-Андре Баррио на турнире UFC в Абу-Даби, как это перенес и как пытался доказать врачу, что перелома у него нет.

Бой между Магомедовым и Баррио состоялся 26 июля. Россиянин победил единогласным решением судей.

«Когда мы выходим из клетки, нас комиссия проверяет, — сказал Магомедов в интервью «СЭ». — Я вышел, сел к врачу. Понимал, что он может дать отстранение, а турнир в Шанхае чуть больше чем через три недели. Я думал, что, если он даст мне отстранение на месяц, я, получается, не смогу в Шанхае подраться. Говорю ему: «Я не сломан, нормально все!» Он мне: «У тебя, кажется, нос сломан». Я: «Не, не сломан нос! Все нормально!» Чтобы он мне меньше отстранение написал. А он берет телефон, фоткает мой нос и показывает мне фотку. Я смотрю на свой нос и думаю: кажется, он точно не в порядке!

Потом в больницу приехал — с надеждой, что он не сломался. А там не то что нос, там столько... Столько всего мне наговорил врач, чего у меня там произошло!

Были мысли кое-какие в поединке — что уже надо заканчивать, и я искал красивый финиш. Перед боем мне все говорили, что мой соперник хочет меня локтем вырубить, очень сильно готовит этот момент. И я уже понимал, в каких ситуациях он свой правый локоть хочет занести. Я думал: с чем он пришел, этим же его и уронить. Думал его правым локтем уронить. Все-таки опрометчивый момент оказался. Когда я пропустил, я каким-то чудом остался на ногах. Какую-то связь с этим миром искал я, короче. Были плохие сигналы. И как-то восстановился. Я услышал подсказку тренеров, понял, что что-то с носом, раз они так кричали. Они мне говорили: «Не дыши носом, ртом дыши!»

Сколько уже времени после боя прошло, а я только вчера начал носом дышать и высмаркиваться. Две недели, получается, я не дышал носом и не высмаркивался. Перекрыл он мне нос.



Когда я пропустил этот удар, у меня в мыслях было: «Только не сейчас и не здесь! Этого не должно произойти!» Взял ситуацию в руки, понял, что нужно ее исправить. Это был самый неподходящий момент в моей карьере, чтобы упасть».