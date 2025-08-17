Чимаев установил абсолютный рекорд UFC по количеству точных ударов за бой

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в главном бою на UFC 319 и завоевал титул чемпиона в среднем весе.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя ОАЭ единогласным решением судей.

По ходу боя Чимаев нанес 529 точных ударов, что стало новым абсолютным рекордом UFC. Ранее такое количество ударов не наносил ни один боец в истории лиги в рамках одного поединка.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.