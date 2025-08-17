Бокс/ММА
17 августа, 09:26

Чимаев установил абсолютный рекорд UFC по количеству точных ударов за бой

Алина Савинова
Хамзат Чимаев.
Фото Getty Images

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в главном бою на UFC 319 и завоевал титул чемпиона в среднем весе.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя ОАЭ единогласным решением судей.

По ходу боя Чимаев нанес 529 точных ударов, что стало новым абсолютным рекордом UFC. Ранее такое количество ударов не наносил ни один боец в истории лиги в рамках одного поединка.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. 31-летний Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.

  • Роман

    В каком месте он Российский спортсмен?! Продался за бабки арабам... О какой патриотичности тут вообще можно говорить?

    17.08.2025

  • серго

    Российский боец- это тот кто представляет Россию, а не ОАЭ!

    17.08.2025

    • Появились судейские записки боя Чимаев — Дю Плесси на турнире UFC 319

    Дю Плесси о поражении от Чимаева: «Думаю только об одном — что хочу вернуть пояс»

