Сегодня, 13:50

Хукер — о поединке против Царукяна: «Хочу оторвать башку от его тела»

Сергей Ярошенко

Боец UFC Дэн Хукер прокомментировал предстоящий бой против Армана Царукяна.

«Я собираюсь оторвать ему башку. Конечно, фанатам нравится, когда между соперниками вражда и напряжение. Арман разговаривает, как осел, он говорит неинтересные вещи, которые не могут меня выбесить. Мне не нравится его лицо. Мне не нравится, что его башка до сих пор прикреплена к телу. Я хочу оторвать ее. Мне не нравится этот парень. Я ничего не знаю о нем, но я ненавижу его за каждое слово. Жду не дождусь, чтобы ударить его локтем в нос», — заявил боец в интервью Submission Radio.

Поединок станет главным событием турнира UFC Qatar 22, который пройдет 22 ноября.

На счету 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения в ММА. У 35-летнего новозеландца за карьеру 24 победы и 12 поражений.

Арман Царукян
Дэн Хукер
