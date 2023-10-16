Даррен Тилл: «Чимаев побьет Усмана»

Бывший боец UFC в среднем весе Даррен Тилл (18-5) предположил, что Хамзат Чимаев (12-0) одолеет экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3).

«Я постараюсь туда (в Абу-Даби. — Прим. «СЭ») попасть. Я люблю Хамзата, да благословит его Бог. Усман очень крут, но я думаю, что Хамзат его победит. То есть я не только его друг, но и самый большой его поклонник. При всем уважении к Усману, он — великий боец, но да, я думаю, что Хамзат его побьет», — сказал Тилл в интервью The Schmo.

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.