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Сегодня, 13:37

Алексеева объяснила причину проигрыша Диксон в турнире UFC

Виктория Кравченко
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Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала поражение британке Мелиссе Диксон в турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе. Она уступила единогласным решением судей.

«Да, согласна с решением судей. Я больше половины боя была в контроле — это решило. Хотя я и нанесла больше ущерба в стойке, но не нужно было отдавать контроль — это всегда было моей слабой стороной. Работала над ней, но нужно еще больше работать», — цитирует Алексееву Legalbet.kz.

На счету Алексеевой 5 побед и 2 поражения в ММА. В UFC спортсменка провела 2 матча.

Источник: https://legalbet.kz/news/16106101/
Ирина Алексеева
ММА
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