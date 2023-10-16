Алексеева объяснила причину проигрыша Диксон в турнире UFC

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала поражение британке Мелиссе Диксон в турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе. Она уступила единогласным решением судей.

«Да, согласна с решением судей. Я больше половины боя была в контроле — это решило. Хотя я и нанесла больше ущерба в стойке, но не нужно было отдавать контроль — это всегда было моей слабой стороной. Работала над ней, но нужно еще больше работать», — цитирует Алексееву Legalbet.kz.

На счету Алексеевой 5 побед и 2 поражения в ММА. В UFC спортсменка провела 2 матча.