Анкалаев: «Блаховича могли убрать из UFC, если бы он продолжил говорить, чтобы мне отдали пояс»

Второй номер рейтинга полутяжелого веса UFC россиянин Магомед Анкалаев рассказал о своем отношении к Яну Блаховичу, который в октагоне после поединка с ним призывал организацию дать чемпионский пояс россиянину, а потом изменил свою позицию.

«Его можно понять. В нашей игре необходимо шоу. Если он продолжит говорить: «Дай ему пояс, дай ему пояс», Блаховича могут аккуратно убрать. Я всегда относился к этому с пониманием. Если бы организаторы захотели, они бы сделали реванш. Раз не сделали, что я могу возразить? Пусть говорит, газует и добивает. Я пересмотрел этот поединок. Было много ошибок с моей стороны. Счет по раундам — 4-1 в мою пользу», — приводит слова Анклаева MMA.Metaratings.ru.

Поединок за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Анкалаевым и Блаховичем прошел все отведенные пять раундов и завершился вничью. Майкл Белл отдал победу Блаховичу (48-47), Дерек Клири — Анкалаеву (48-46), а Сэл Д'Амато увидел ничью (47-47).