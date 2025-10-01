Анкалаев — о переходе в тяжелый вес UFC: «Это входит в планы»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев заявил о готовности подняться в тяжелый дивизион.

«Тяжелый вес? Это определенно входит в мои планы на будущее. Я легко набираю вес после боев и вешу между поединками в районе 110 кг. Прямо сейчас я нацелен на защиту пояса. Возможно, я проведу еще одну-две защиты, но после этого меня однозначно ждет переход в другой дивизион», — цитирует Анкалаева New York Post.

5 октября 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе Анкалаев проведет защиту титула в реванше против бразильца Алекса Перейры.

На счету 33-летнего россиянина — 21 победа, 1 поражение, 1 ничья и еще один бой признан несостоявшимся в ММА.