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Немков: «Нганну сказал, что если Феррейра слетит, то со мной он драться не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец ММА Вадим Немков прокомментировал срыв планов насчет возможного боя в PFL. Россиянин был запасным бойцом на поединок Франсис Нганну — Ренан Ферейра, но лишился этого статуса.

«Когда готовился, у меня были мысли, что боя не будет. Я делал обычную подготовку, но мне позвонили и сказали, что никуда не летим — Нганну сообщили, что я на замене, а он сказал, что если Феррейра слетит, то со мной он драться не будет. Он не готовился под меня, он готовился под ударника.

Непонятое чувство было во время подготовки. С одной стороны расстроился, а с другой — расслабился, никуда лететь не надо. Нганну готовился под Феррейру, а он вообще не борется. А я могу в партер перевести, в стойке я более универсален. Нганну понять можно — если бы я вышел, то он потерял многое, а я приобрел еще больше», — цитирует Sport24 Немкова.

Источник: Sport24
Вадим Немков
Франсис Нганну
ММА
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