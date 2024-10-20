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Сайборг победила Пачеко единогласным решением судей в поединке за титул в полулегком весе

Сергей Разин
корреспондент
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Бразильянка Крис Сайборг в со-главном поединке PFL Battle of the Giants победила соотечественницу Лариссы Пачеко.

Бой за титул в полулегком весе продлился пять раундов и завершился победой Сайборг единогласным решением судей (49:46, 49:46, 49:46).

Поединок прошел на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера Фрэнсис Нганну встретится с Ренаном Феррейрой. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Крис Сайборг
Ларисса Пачеко
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