PFL World Tournament 2 (2025): время начала боев, основной кард, где смотреть турнир

Турнир PFL World Tournament 2 состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Юниверсал Студиос Флорида» в Орландо (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Основной кард PFL World Tournament 2

Леандро Хиго — Джош Реттингхаус

Лиз Кармуш — Илара Джоанне

Франческо Нуцци — Мандо Гутьеррес

Касум Касумов — Джастин Витзелл

Где смотреть PFL World Tournament 2

В России PFL World Tournament 2 в прямом эфире покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Результаты боев турнира можно отслеживать в разделе PFL и матч-центре ММА сайта «СЭ».