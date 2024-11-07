Россиянин Анатолий Малыхин и сенегалец Умар Кейн проведут титульный бой в тяжелом весе на турнире ONE 169. Событие состоится в ночь с 8 на 9 ноября в Бангкоке (Таиланд).

Малыхин является обладателем чемпионского титула One Championship в тяжелом, полутяжелом и среднем весе. 36-летний боец провел 14 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В марте он взял верх над Ренье де Риддером техническим нокаутом и стал первым в истории тройным чемпионом.

Кейну 32 года, в его профессиональном рекорде шесть побед и один проигрыш. Год назад он победил Маркуса Алмейду единогласным решением судей.

В прямом эфире турнир с боем Малыхина и Кейна покажет телеканал и сайта «Матч ТВ». Прямая трансляция в телеэфире и онлайн начнется в 4.00 9 ноября по московскому времени.

Результаты турнир и исход боя Малыхин — Кейн на ONE 169 можно отслеживать на нашем сайте в ленте новостей о лиге One Championship.