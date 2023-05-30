Шара Буллет рассказал, почему пнул поляка в турнире по грэпплингу

Российский боец UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) прокомментировал инцидент, произошедший в турнире по грэпплингу ADCC Southeast Asia, где он пнул ногой своего соперника.

«Я записался на начальный уровень. Это были мои первые соревнования по грэпплингу, — начал Буллет в интервью «СЭ». — Я приехал на турнир, и мне сказали, что раз я профессиональный боец, то меня могут закинуть на синие пояса. Я пошел и записался на синие. И в итоге меня берут и закидывают на черные пояса.

Я записался на 90 кг, а меня закинули на черные пояса до 100 кг. Просто вычеркнули из обоих разделов и закинули на черные пояса. Я думал, что поборюсь, ничего страшного. В полуфинальной схватке попался поляк. Курбан сказал мне не бороться с ним, он делает скручивание пятки, это большой риск, пятка потом долго залечивается. Можно выбыть из турниров на полгода или год.

Потом при входе на арену я столкнулся с этими поляками. Я подошел к нему и спросил: «Ты понимаешь по-русски?» Он говорит: «Да, я немного понимаю». Мы договорились с ним без «пяток». Я подумал, что если он так согласится, то я буду бороться. Он согласился. Потом он подошел к одному из тренеров и пожаловался на меня. Спрашивал, чего я хочу от него. Я друга позвал, попросил объяснить ему по-английски, потому что, может быть, он меня неправильно понял, подумал, что я на него наезжаю. Потом ко мне подошел друг, сказал, что поляк согласен и 100 процентов не будет крутить мне ноги.

Я выхожу на схватку, и он сразу ложится на спину, не борется со мной, а сразу ложится на спину. Я сверху на него напал — и он сразу на ногу уходит. Подлец. Это разозлило меня. Желание бороться уже пропало. Он поступил подло. Я встал злой и дал ему подсрачник. Разозлился, был на эмоциях".

Шара дебютирует в UFC в октябре в Абу-Даби, ОАЭ.