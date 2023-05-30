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Сегодня, 16:05

Шара Буллет ответил на критику после скандала на турнире по грепплингу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, ответил на критику после скандала на турнире по грэпплингу ADCC Southeast Asia.

«Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается. Мы скоро захватим берега UFC. UFC — это вам не грепплинг, там пятки в лицо летят», — написал Магомедов в соцсетях.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 99 кг на турнире грэпплингу ADCC Southeast Asia Магомедов встречался с поляком Якубом Билко. В ходе схватки Шара попался на болевой прием (скручивание пятки), после чего сделал движение рукой, похожее на сдачу. Когда Билко отпустил ногу, Шара напрыгнул на него и пнул. Итогом стала победа Билко болевым приемом.

Позже в интервью «СЭ» Магомедов объяснил, почему пнул оппонента.

На счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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