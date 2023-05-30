Василевский заявил, что отсутствие хищности у Брансона пойдет Шаре Буллету в плюс

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился мыслями о потенциальном поединке Шарабутдина Магомедова против Дерека Брансона.

«Я на сборах много работал с Шарой. Конечно, он не борец. Но Магомедов неплохо защищается от борьбы. Кроме того, он физически очень крепкий. Шара неплохо защищается от борьбы, когда с ним борешься, а когда с ним спарингуешься, то его защита от борьбы очень хороша. За счет того, что он в клинче постоянно очень жестко бьет коленями и локтями. Этим он и сбивает борцовскую задумку. Его не так просто перевести. Учитывая возраст и известность Брансона, такой поединок Шаре только на руку. Отсутствие хищности у Брансона, за счет возраста, пойдет Магомедову только в плюс. Дебютировать в UFC в поединке против именитого бойца — выгодный вариант. Я думаю, что матчмейкеры UFC присматривались к выступлениям Шары. В России он же показывал очень яркие и захватывающие поединки. Такой неординарный боец нужен организации. Возможно, у лиги есть план поменять возрастного Брансона на молодого Магомедова. План немного грустный для американца, но позитивный для Шары», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Шарабутдин Магомедов, дебют в UFC которого планируется на октябрьском турнире в Абу-Даби, проведет поединок против восьмого номера рейтинга средневесов организации Дерека Брансона.