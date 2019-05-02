Российский боец легкой весовой категории MMA Саид Нурмагомедов из-за травмы не сможет принять участие в поединке против бразильца Раони Барселосы на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро, который должен был пройти 11 мая, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов в общей сложности провел 14 боев, где одержал 13 побед (6 досрочных) и одно поражение. На счету 27-летнего россиянина два поединка в UFC, в обоих он оказывался сильнее соперника.

Последний поединок прошел 3 февраля на на турнире UFC Fight Night 144. Нурмагомедов техническим нокаутом победил Рикардо Рамоса.

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