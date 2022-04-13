«Стерлинг победил в этом бою». Харитонов разобрал поединок Яна и Стерлинга

Российский боец Сергей Харитонов разобрал поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

«Первый бой [со Стерлингом] — красавец. Тогда он делал все грамотно и красиво, но ошибся — с кем не бывает, — отметил Харитонов в интервью «СЭ». — Любой может ошибиться, нанести неправильный удар. Все, в такой же манере работай, езжай на те же сборы, поработай с теми же ребятами, усилься. А он, вместо того чтобы усилиться... Весь бой был под диктовкой Стерлинга. Я не спорю насчет того, что первый раунд спорный. Реально спорный. Второй и третий раунды выиграл Стерлинг, четвертый и пятый — Ян. Но ведь чемпион здесь полноценный — Стерлинг. Ян тоже был чемпионом, но временным. Стерлинг слабее Яна как минимум раза в три по всем показателям, но он сделал все для того, чтобы победить в этом поединке. Все сделал красиво и тактически правильно. Кто бы что ни говорил, Стерлинг победил в этом бою. А сейчас вот эти вот диванные эксперты, лжедрузья, которые говорят ему [Яну], что он победил...

Стерлинг подготовился и сделал свое дело. А Петя, видно, был заряжен на удар. Думал, наверное, что нокаутирует одним ударом. А получилось то, что реальный фаворит, в победе которого я даже не сомневался, проиграл человеку, у которого шансов не было. Вы же смотрели их первый бой. Мне сейчас больно и обидно, что у нас был пояс чемпиона UFC, а сейчас ни одного пояса нет. Чемпиона UFC из России сейчас нет".

После поражения Яна Алджамейну Стерлингу (20-3) на UFC 273 Харитонов в интервью «СЭ» жестко заявил, что Яну надо больше тренироваться, а не болтать, потому что Стерлинг «выиграл бой в одну калитку».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.