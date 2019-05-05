Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что недостаток патриотизма является главной причиной, по которой чемпионат России по смешанным единоборствам не транслируется на федеральных каналах.

– Что нужно крупным спонсорам, чтобы начать вкладывать деньги в смешанные единоборства?

– Я считаю, что у каждого человека должен быть внутренний порыв для того, чтобы что-то сделать. Если человек-бизнесмен видит, что какой-либо спорт динамично развивается, то почему бы не вкладывать в этот спорт свои средства? Ведь ты зарабатываешь в этой стране, пользуешься недрами этой страны. Что касается бизнеса, в первые дни чемпионата России по смешанным единоборствам трансляцию посмотрело более, чем полтора миллиона человек. Для любого бизнеса – это огромная реклама.

– Чего не хватает федеральным средствам массовой информации, чтобы начать чаще показывать смешанные единоборства?

—Если не показывать чемпионат России по смешанным единоборствам – самый главный старт в году, что же тогда показывать? Может быть, действительно не хватает патриотизма. (Петр Григоренко)​