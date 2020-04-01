Поединки Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 249 не состоятся

Поединки Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 249 не состоятся из-за пандемии коронавируса, информирует ТАСС со ссылкой на команду бойцов.

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене боя с Тони Фергюсоном.

Махачев на турнире UFC 249 должен был провести поединок против американца Александра Эрнандеса. Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона UFC, должен был дебютировать на том же турнире поединком с американцем Азуром Хантером.

Турнир UFC 249 должен был состояться в Бруклине 18 апреля. Позднее власти штата Нью-Йорк запретили проводить соревнования. В настоящий момент место поведения турнира не подтверждено.