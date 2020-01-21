Российский боец UFC Петр Ян заявил в интервью «СЭ», что чувствует в себе силы забрать титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг).

— Говорят, что в 2020-м вы станете чемпионом UFC. Так и будет?

— Надеюсь, что завоюю пояс. Дай Бог, так и случится.

— А что интуиция подсказывает? Возьмете чемпионство?

— Да. Перед каждым боем у меня были легкие травмы, но я все равно чувствовал, что могу превзойти соперника навыками, спортивным IQ. Чувствовал, что я сильнее, и побеждал. Сейчас так же: чувствую, что могу забрать пояс. Вопрос простой — когда дадут бой?

На счету 26-летнего Яна 14 побед и 1 поражение в ММА (6-0 в UFC). (Юрий Голышак)