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Олейник: «Видел Серроне после боя с Макгрегором. Он был очень разбит»

11:10
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Российский боец ММА Алексей Олейник в интервью «СЭ» заявил, что не верит в то, что Дональд Серроне мог сдать бой с Конором Макгрегором.

— Сейчас многие считают, что Ковбой сдал бой. Верите в это?

— Пытаться унизить Ковбоя таким образом могут только слабаки и люди, которые абсолютно ничего не смыслят в единоборствах. Абсолютно не согласен. Видел Ковбоя после боя, он был очень разбит. Абсолютная чушь. Я бы мог спорить и дальше, но не хочу даже опускаться до того, чтобы обсуждать это.

— Уточню: не смыслят именно в единоборствах, или в том, как все устроено в UFC?

— Я говорю конкретно про этот бой. В жизни бывает все, что угодно. Могут договориться соотечественники, одноклубники, деньгами можно запугать на любом уровне, однако то, что конкретный бой Макгрегора и Серроне был куплен — абсолютно глупая мысль. (Илья Андреев)

Полностью интервью Алексея Олейника — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksey-oleynik-vs-moris-grin-ufc-246-video-boya-intervyu-s-alekseem-oleynikom-1633512/

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