Нганну нокаутировал дос Сантоса

В главном поединке турнира UFC on ESPN в Миннеаполисе (Миннесота, США) француз Франсис Нганну победил бразильца Джуниора дос Сантоса.
🤝 #UFCMinneapolis pic.twitter.com/6FCPI8uQBe— UFC (@ufc) 30 июня 2019 г.
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Соперник французского тяжеловеса после ряда тяжелых ударов оказался на полу, после чего бой был остановлен. Поединок продлился минуту и 11 секунд.
Нганну одержал 14-ю победу при трех поражениях. У его соперника 21 победа и пять поражений.
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