06:44 | Единоборства / ММА — ММА

Нганну нокаутировал дос Сантоса

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В главном поединке турнира UFC on ESPN в Миннеаполисе (Миннесота, США) француз Франсис Нганну победил бразильца Джуниора дос Сантоса.

 

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Соперник французского тяжеловеса после ряда тяжелых ударов оказался на полу, после чего бой был остановлен. Поединок продлился минуту и 11 секунд.

Нганну одержал 14-ю  победу при трех поражениях. У его соперника 21 победа и пять поражений.

 

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