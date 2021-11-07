Бобби Грин: «Яквинте стоило быть осторожным в словах, когда он говорил, что одержит безупречную победу»

Боец легкого веса UFC Бобби Грин поделился эмоциями после победы над Элом Яквинтой.

«Безупречная победа. Я уважаю Эла, но ему стоило быть осторожным, когда, он сказал, что одержит безупречную победу. Всегда нужно быть аккуратным в словах, чтобы потом не дать заднюю. Я здесь, чтобы влиять на людей, вдохновлять и мотивировать их. У меня не было матери, не было отца, я потерял брата, потерял бабушку, потерял все. Вы можете достигнуть всего, если поверили в это. Я — живой пример», — сказал Имавов в октагон-интервью после боя.

Грин победил Яквинту нокаутом в первом раунде предварительного карда UFC 268. У Яквинты три поражения подряд в UFC.