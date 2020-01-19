Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в поединке с Дональдом Серроне. Ирландец нокаутировал американца в первом раунде в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США).

— С возвращением, чемпион, — написал Леброн в своем Twitter.

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях.

Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка.

36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.