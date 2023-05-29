Кудряшов заявил, что Бетербиеву нужно постоянно следить за коварным ударом Смита слева

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов призвал не недооценивать соперника россиянина Артура Бетербиева — британца Каллума Смита.

«Каллума Смита все будет рассматривать сквозь призму боя с Канело. Я бы не был столь категоричен. В этот раз у огромного британца не будет весогонки. Это будет совсем другой боксер. Нужно постоянно следить за коварным левым сбоку, когда Артур будет наносить свой оверхенд. Каллум Смит может ударить. У него есть качество одноразового панчера. Слева после защиты он бьет очень классно. Штаб Бетербиева намного профессиональнее Дмитрия Кудряшова. Они это точно учтут. Смит удобен тем, что не всегда пользуется своими габаритами. Часто застаивается на средней дистанции и, перекрывшись, прижимается к канатам. Это то, что нужно Артуру. Это позволит ему реализовать свою мощь, но нужно оставаться предельно аккуратным, чтобы не было нокдауна, который случился в поединке с Каллумом Джонсоном. Каллум Смит не менее коварен. Левый сбоку он бьет очень остро. И он не будет измучен весогонкой, поэтому парень будет силен. Шапкозакидательством заниматься не стоит. Бой окажется непростым, но у Артура есть все козыри, которые нужны в бою со Смитом. С такой мощью Каллум еще не встречался», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бой Бетербиева и Смита пройдет 19 августа в Квебеке (Канада). На кону будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO, принадлежащие Артуру.

38-летний Бетербиев в профессиональном боксе завершил все свои 19 поединков досрочным победами. На счету 32-летнего Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.