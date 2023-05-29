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Сегодня, 11:58

Запашный высказался о профессиональном дебюте Ивана Емельяненко в ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Народный артист Российский Федерации и друг Александра Емельяненко Эдгар Запашный поделился мыслями о профессиональном дебюте Ивана Емельяненко в ММА.

«Я с Иваном личном не знаком. Конечно, появляется вопрос: «Чего он так долго ждал? Почему решил проявить себя только в 35 лет?» Человек из мира боевых искусств. Уверен, что Иван еще какое-то время будет проявлять себя, ему будут все более и более серьезных соперников давать. Время покажет, как будет развиваться его карьера и в какой форме он будет. Я желаю ему побед», — приводит слова Запашного MMA.Metaratings.ru.

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zapashnyi-chego-tak-dolgo-zhdal-ivan-emelyanenko-254744/
Иван Емельяненко
UFC
ММА
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