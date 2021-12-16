Кори Сэндхэген: «Ян удивил защитой, но у меня было мало времени, чтобы изучить его»

Бывший претендент на временный пояс легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген считает, что у него было недостаточно времени на подготовку к поединку против Петра Яна.

«Чем удивил меня Ян? Удивил своей работой в защите, очень здорово перекрывается. Я думал, что буду попадать чаще, чем это было в бою. Но он здорово защищается, и с этим было тяжело работать. Поэтому я всегда говорю, что мне нужно достаточное время, чтобы изучить оппонента. За те 5 недель, что у меня были, сложно изучить кого-то глубоко», — сказал Сэндхэген на шоу The MMA Hour.

30 октября Сэндхэген проиграл Яну единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби.