Харитонов: «Был готов драться с Емельяненко бесплатно»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал «СЭ», что на турнире своих друзей в Белоруссии был готов биться с Александром Емельяненко бесплатно.

О переговорах об организации боя между Харитоновым и Емельяненко стало известно в ноябре. По словам Харитонова, они оказались безуспешными, так как Емельяненко запросил слишком высокий гонорар. Емельяненко, в свою очередь, заявил, что Харитонов попросил организаторов расплатиться с ним фишками казино.

— Что за история, что вы попросили своих знакомых выплатить ваш гонорар за бой с Александром Емельяненко фишками?

— Александр Емельяненко может болтать все что угодно. Фишками я там какими-то попросил, не фишками... Ребятам, которые хотели организовать этот бой, я сказал: «Ребят, у вас, если вы меня попросите, я с удовольствием набью физиономию этому пареньку бесплатно. Бесплатно! Бес-плат-но! Для других организаций это будет стоит денег. А у вас выступлю бесплатно». Не вру. Говорю: «Если вы готовы организовать, договаривайтесь с ним». А он какие-то гонорары баснословные запросил. Они говорят: «Серый, с ним невозможно разговаривать. Он там придумывает, цифры какие-то понаписал». Ну, он или Азамат Бостанов (менеджер Александра Емельяненко. — Прим. «СЭ») — не знаю, кто-то из них. Не знаю, с кем они разговаривали, но понаписали там цифр каких-то непонятных.

— А сейчас эти переговоры продолжаются?

— Не знаю. Я ребятам сказал: «Договоритесь, и я готов драться у вас бесплатно. Для других это будет стоит денег. А для вас, потому что у нас дружеские отношения, сделаю все бесплатно».