Камару Усман: «Если Колби проделает работу, а я все еще буду здесь, мы можем подраться в третий раз»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал возможность третьего боя с Колби Ковингтоном.

«Удивило ли меня, что он не давал столько объема ударов в начале боя, как в первом поединке? Нет, — сказал Усман на послематчевой пресс-конференции. — Раньше он давил всех темпом, но в нашем первом бою понял, что может быть другой засранец, у которого тоже есть темп. Поэтому в этот раз он поменял стратегию. Он работал с другими тренерами, в MMA Masters, это хороший зал, там сильные тренеры.

Удивил ли меня его камбэк после второго раунда? Нет, я знал, что он супержесткий. Он второй лучший боец в дивизионе. Трилогия? Ему нужно проделать работу, выиграть бои и вернуться. И если я все еще буду здесь, мы можем снова подраться. Так или иначе, мы провели в клетке вместе 50 минут. После такого ты не можешь не уважать оппонента.

Я нисколько не расстроен, что не выиграл сегодня досрочно. Колби — не мешок, поэтому это непростая задача финишировать его. Во втором раунде я безумно хотел броситься и выложить все, но Тревор вернул меня в уравновешенное состояние. Несколько раз в этом бою я думал, что я гигант и танк, и как раз в эти моменты меня наказывали. Могу ли я сказать, что полностью доминировал в грэпплинге сегодня? Скажу так, в борьбе мы говорили с ним на одном языке».

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 268 и провел 5-ю защиту титула.