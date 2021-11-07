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Выручка от продажи билетов на турнир UFC 268 составила 9,9 миллиона долларов

10:22
Поединок Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера на UFC 268. Фото MMAJunkie
Поединок Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера на UFC 268. Фото MMAJunkie
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Стало известно, сколько составила выручка от продажи билетов на турнир UFC 268.

Турнир, который проходил в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден», посетили 20 715 человек. Лига получила 9 903 557 доллара с продажи билетов.

Это шестой результат в истории промоушена. Рекорд — у шоу UFC 205 (17 700 000 доллара — 12 ноября 2016 года). При этом во всех турнирах из топ-5 по выручке билетов дрался Конор Макгрегор.

В главном поединке UFC 268 нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона и в пятый раз защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

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Иван Торопцев все материалы автора
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