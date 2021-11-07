Выручка от продажи билетов на турнир UFC 268 составила 9,9 миллиона долларов
10:22
Стало известно, сколько составила выручка от продажи билетов на турнир UFC 268.
Турнир, который проходил в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден», посетили 20 715 человек. Лига получила 9 903 557 доллара с продажи билетов.
Updated:#UFC268— Jed I. Goodman (c) (@jedigoodman) November 7, 2021
Announced Gate: $ 9,903,556.86
Announced Attendance: 20,715 pic.twitter.com/kxjtnFSq2b
Это шестой результат в истории промоушена. Рекорд — у шоу UFC 205 (17 700 000 доллара — 12 ноября 2016 года). При этом во всех турнирах из топ-5 по выручке билетов дрался Конор Макгрегор.
В главном поединке UFC 268 нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона и в пятый раз защитил титул чемпиона в полусреднем весе.
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