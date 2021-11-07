Турнир UFC 268 стал самым посещаемым в истории UFC на территории США

Официальная посещаемость турнира UFC 268 в «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк) составила 20 715 зрителей. Это рекорд для турниров UFC на территории США. Прежний рекорд также был установлен в «Мэдисон Сквер Гарден» — 20 427 зрителей (UFC 205, 12 ноября 2006 года).

Абсолютный же рекорд UFC — 57 127 зрителей на турнире UFC 243 (6 октября 2019 года, Мельбурн, Австралия).

В главном бою UFC 268 Камару Усман победил единогласным решением судей Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.