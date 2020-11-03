Глава UFC допускает возвращение Хабиба

Глава UFC Дана Уайт допустил, что Хабиб Нурмагомедов вернется в смешанные единоборства, чтобы одержать 30-ю победу. 24 октября Хабиб защитил титул чемпиона в легком весе, победив Джастина Гэтжи. После боя он объявил о завершении карьеры, одержав 29 побед в 29 боях.

— Об уходе Хабиба никто не знал. Даже его тренер, — цитирует Sporf Уайта. — Никто. Я не мог это осознать, я просто сидел и думал: «Боже мой, ты, должно быть, шутишь».

Но я скажу то, что никому не говорил. Мы говорили с ним после боя, он был очень взволнован. И мне кажется, что он может пойти на 30-0.

Я действительно думаю, что он вернется. Его отец хотел, чтобы он сделал 30-0, и я думаю, что он хочет исполнить желание отца.