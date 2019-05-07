Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон​ объявил о возвращении в UFC.

Американский боец в своем Твиттере сообщил, что он провел встречу с руководством UFC в Лас-Вегасе и готов вернуться в октагон. Ранее 35-летний Фергюсон был отстранен от боев в связи с семейными проблемами.

“I’m Back MF’s” - Champ Shit Only 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/NR08ef1072 – Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 6 мая 2019 г.

– Тони Фергюсон и его новое руководство, Ballengee Group, встретились сегодня с руководством UFC в Лас-Вегасе. Мне сказали, что встреча прошла хорошо, но бой еще не согласован. Тони рад сражаться, UFC рад его возвращению, – написал в Твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.

Tony Ferguson and his new management, Ballengee Group, met with UFC brass in Las Vegas today. I’m told meeting went well, no fight agreed upon yet. But it’s possible things move quite fast from here. Tony is excited to fight, UFC excited to have him back. – Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 7 мая 2019 г.

​