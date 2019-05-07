Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон объявил о возвращении в UFC.
Американский боец в своем Твиттере сообщил, что он провел встречу с руководством UFC в Лас-Вегасе и готов вернуться в октагон. Ранее 35-летний Фергюсон был отстранен от боев в связи с семейными проблемами.
– Тони Фергюсон и его новое руководство, Ballengee Group, встретились сегодня с руководством UFC в Лас-Вегасе. Мне сказали, что встреча прошла хорошо, но бой еще не согласован. Тони рад сражаться, UFC рад его возвращению, – написал в Твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.