Емельяненко выложил фото медицинской процедуры. Пользователи удивлены
13:47
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новое фото у себя в Instagram.
На фотографии спортсмен лежит на каталке, укрытый полотенцем и полиэтиленовой пленкой.
«Завернули!» — подписал публикацию Емельяненко.
Пользователи Instagram в комментариях под постом строят странные и неэтичные предположения о происхождении фото, самые мягкие из которых — версии о том, что Емельяненко отходит после буйного веселья.
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