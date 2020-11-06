Емельяненко выложил фото медицинской процедуры. Пользователи удивлены

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новое фото у себя в Instagram.

На фотографии спортсмен лежит на каталке, укрытый полотенцем и полиэтиленовой пленкой.

«Завернули!» — подписал публикацию Емельяненко.

Пользователи Instagram в комментариях под постом строят странные и неэтичные предположения о происхождении фото, самые мягкие из которых — версии о том, что Емельяненко отходит после буйного веселья.