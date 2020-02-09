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Дана Уайт: «Нет единого мнения, что у Рейеса украли победу»

14:20

Президент UFC Дана Уайт признался, что после победы Джона Джонса над Домиником Рейесом на турнире UFC 247 к нему обратилось много людей. Общественность была возмущена решением судей отдать победу Джонсу.

— Мои дети терроризируют меня: «папа, как такое могло произойти? Рейес ведь выиграл этот бой», — цитирует MMA Junkie Уайта. — И можно бесконечно продолжать, сколько удивленных людей обратились ко мне. Но нет единого мнения, что у Рейеса украли победу или что-то в этом роде.

Но такова реальность. Мы не судьи. Никто из вас не является судьей. Они приняли решение отдать победу Джонсу, вот и все.

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