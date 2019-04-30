Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам (ММА) впервые в истории пройдет в клетке. Турнир впервые пройдет в Москве с 3 по 5 мая.

– При слиянии двух международных федераций было принято решение о проведении международных соревнований в соответствии с требованиями объединенной федерации, – цитирует ТАСС председателя всероссийской коллегии судей Союза ММА России Виктора Корнеева. – На чемпионате России в этом году спортсмены должны быть готовы работать в клетке, так как в дальнейшем им предстоит выступать на международных соревнованиях. "Ринг ММА", как мы назвали его в новых правилах, или Fighting area – традиционное международное название, безопаснее, чем боксерский ринг. Спортсмены не смогут выпасть за канаты во время проведения технических действий, как в стойке при ударной работе, при бросках, и не выкатятся за пределы боевой зоны, когда работают в партере. Сетку сложнее захватить руками, чем канаты. Поэтому бойцы не смогут повлиять на динамику, спровоцировав остановку боя рефери.