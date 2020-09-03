Бывший боец UFC обвиняется в совращении несовершеннолетней

Бывший боец ММА Абель Трухильо приговорен к двум годам испытательного срока по делу о совращении детей , сообщает 9News.

По данным источника, в марте текущего года Трухильо признал себя виновным в преступлении, связанном с совращениям несовершеннолетней. 16-летняя девушка утвержала, что боец отправлял ей фото половых органов в социальных сетях. Изначально Трухильо грозил тюремный срок до 18 лет.

36-летний боец выступал в UFC с 2012 по 2017 год, а в 2013 году он проиграл Хабибу единогласным решением судей.