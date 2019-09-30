Российский боец Александр Емельяненко ответил на вопрос, кто более великий для ММА — его брат Федор или Хабиб Нурмагомедов.

— Давайте коснемся этой темы так, что вы сами ответите на вопрос, — сказал Емельяненко. — Благодаря кому смешанные единоборства в России стали популярными? Кто их сюда завез? Кто начал пропагандировать их на всю страну? Конечно, Федор. А все последователи, включая меня, просто пошли по стопам Федора, делать то, что первым начал делать он. Мы все — последователи.

Федор Емельяненко в 2000-е был чемпионом в тяжелом весе промоушена Pride, который тогда был самым престижным в мире. В ММА он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений. 43-летний Емельяненко продолжает выступления. Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг). 31-летний бой одержал 28 побед и ни разу не проиграл. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь