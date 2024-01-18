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Сегодня, 06:48

Вадим Немков официально освободил титул Bellator в полутяжелом весе

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков (16-2) отказался от титула, чтобы перейти в тяжелую весовую категорию.

«Я становлюсь старше, и с каждым боем мне все труднее сгонять вес. Скажем, раньше я чувствовал себя комфортно, когда тренировался в весе 103 кг. Сейчас я чувствую себя еще более комфортно в весе 106-108 кг. Когда я тренируюсь сейчас, мой вес составляет 103 кг. Я чувствую себя менее сильным и опасным. Это не то же самое, что я в весе 106-108 кг. Это новый вызов для меня. Я сделал все, что мог в полутяжелом весе. Теперь это новый вызов — подняться в весе и завоевать еще один титул. В тяжелом весе я не вижу ничего нового для себя», — приводит MMA Junkie слова Немкова.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
ММА
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